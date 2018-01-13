سرق مجوهرات بقيمة 25 ألف$ في برج حمود

13 يناير, 2018 - 11:50 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
سرق مجوهرات بقيمة 25 ألف$ في برج حمود

صـدر عـن المـديريـة العــامة لقـوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 7/01/2018 إدعى صاحب معمل ذهب في منطقة برج حمود ضد مجهول، بجرم سرقة 1500$ و 400 ألف ل.ل. وكمية كبيرة من المجوهرات تقدر بحوالي 25000$، بواسطة الكسر والخلع.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية تمكنت وفي أقل من 24 ساعة، من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في منزله بمحلة الجديدة، وهو:

_ أ. ق. ( مواليد عام 1976، لبناني)

بتفتيش منزله عثر في خزان المياه المركز على سطحه على كمية من الذهب المسروق، كما تم ضبط مبلغ 1200 $ هو ثمن ما باعه من الذهب المسروق.

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المعمل المذكور مستخدماً لقارص حديدي.

وقد تبين أنه من أصحاب السوابق.

أعيدت المسروقات إلى صاحبها وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته

المصدر: رصد الحدث نيوز
13 يناير, 2018

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