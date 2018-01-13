أحوال الطقس غير مستقرة خلال الأيام القادمة

يتحول الطقس المستقر الى غير مستقر تدريجياً منتصف ليل السبت-الأحد مع تأثر لبنان بمنخفض جوي.

السبت 13 كانون الثاني:

طقس مستقر، مشمس، والحرارة تتراوح ساحلا ٢٠ درجة.

الاحد 14 كانون الثاني:

طقس ممطر، بغزارة احيانا في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ بالحرارة. وتهب رياح جنوبية غربية فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الـ ١٥٠٠م.

الاثنين 15 والثلاثاء 16:

طقس متقلب مع احتمال بعض الأمطار المحلية واستقرار نسبي بدرجات الحرارة.

اليكم أبرز التفاصيل:

-منخفض متوسطي اعتيادي جدا.

-منخفض متوسط الى ضعيف البرودة.

-منخفض سريع حوالي ٣٠ ساعة تأثير فعلي.

-منخفض مصحوب بامطار متفرقة غزيرة أحيانا.

-تساقط ثلوج خفيفة على ١٥٠٠م .

-منخفض مصحوب برياح معتدلة الى ناشطة تصل في بعض هباتها الى 50 كم/س.

-منخفض مصحوب ببرق ورعد احيانا.

– مؤشرات ايجابية عن منخفض جوي جديد منتصف الاسبوع المقبل ( الدقة ٤٠٪ لغاية الآن).