القبض على إرهابي في مجدل عنجر

13 يناير, 2018 - 12:31 مساءً
القبض على إرهابي في مجدل عنجر

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن مكان تواجد مطلوب خطر للقضاء.

بتاريخ 11/01/2018 ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيفه في بلدة مجدل عنجر، وهو:

_ أ . م . ( مواليد عام 1993، سوري)

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 13 خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرائم: الإنتماء الى منظمة ارهابية، ونقل أسلحة وذخائر، ومقاومة رجال السلطة، وخطف وتزوير، وإطلاق نار وتهريب أجانب.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

13 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل