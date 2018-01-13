القبض على إرهابي في مجدل عنجر

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن مكان تواجد مطلوب خطر للقضاء.
بتاريخ 11/01/2018 ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيفه في بلدة مجدل عنجر، وهو:
_ أ . م . ( مواليد عام 1993، سوري)
وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 13 خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرائم: الإنتماء الى منظمة ارهابية، ونقل أسلحة وذخائر، ومقاومة رجال السلطة، وخطف وتزوير، وإطلاق نار وتهريب أجانب.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.