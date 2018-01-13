بالفيديو: “داعش” يهاجم ميليشيا “جيش الإسلام”

شن تنظيم “داعش” الإرهابي صباح أمس الجمعة هجوما في حي الزين في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية على عدة نقاط للمعارضة المسلحة منها مواقع لـ “جيش الإسلام”.

ونشرت قناة “4 Directorate”، المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم، في تطبيق “تيليغرام” مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام التنظيم الإرهابي لمنطقة “حي الزين”، الفاصلة بين الحجر الأسود وبلدة يلدا.

وتظهر في الفيديو جرافة مدرعة تقوم بتحطيم جدار، للتمهيد لهجوم عناصر “داعش” الإرهابي. وذكرت القناة أن الهجوم ترافق باشتباك عنيفة.

كذلك أشارت إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي كبد المجموعات المسلحة خسائر بشرية، حيث قتل 6 مسلحين وجرح 30، وأضافت القناة أن الاشتباكات ما زالت متواصلة بين الجانبين إلى الآن.

في حين، تكبد “داعش” الإرهابي 25 عنصرا بين قتيل وجريح، بحسب ما ذكره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

