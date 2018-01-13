سعيد يوجه كلمة إلى الحريري

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “الكلام عن ان المملكة العربية السعودية تسعى لإعادة تكوين ١٤ آذار غير دقيق، لأنها تدرك ان ١٤ آذار ارادة لبنانية و ليس سعوديّة، لأن أطراف في ١٤ آذار أصبحوا أسرى حزب الله، ولأن السلطة”دافئة”و لو على حساب لبنان، وكذلك مواجهة ايران واجب لبناني أولاً، تدعمه مشكورة المملكة الصديقة و الوفيّة”.

واشار سعيد في سلسلة تغريدات عبر تويتر، الى ان “حزب الله يحاول عبر وسائله اتهام المملكة بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية عبر الإنتخابات، للحصول على “تبرير” تدخله في اليمن و العراق و سوريا”.

وشدد على ان “للمملكة أياد بيضاء على لبنان”، لافتا الى ان “هندسة حزب الله مكشوفة، فالمملكة لم تقتل ولم تدير ميليشيا وتشغٌل الناس، وتحمي الطائف و المناصفة و العيش المشترك”.



كما وجه سعيد كلمة للرئيس سعد الحريري، فقال “دولة الرئيس، مشاركة حزب الله في الحكومات التي تعاقبت بعد ١٤ آذار لم تكن عامل إستقرار لأننا شهدنا حروب في الداخل والخارج، إغتيالات و دماء، إقفال وسط، تردٌي علاقات مع العرب، نسف الطائف وعدم تنفيذ القانون”.

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