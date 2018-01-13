الوجهة الحقيقية للسفينة التركية المحملة بالمتفجرات

كشفت المنطقة الحرة بمدينة مصراتة الليبية، عن الوجهة الحقيقية لسفينة “أندروميدا” التركية المحملة بالمتفجرات، والتي أوقفتها السلطات اليونانية.

وأعلنت المنطقة الحرة في بيان عبر موقعها الرسمي “إدارة الميناء والجهات ذات العلاقة استلمت إشعارا للتاريخ المتوقع لوصول السفينة أندروميدا التي جرى ضبطها في اليونان دون تضمينه أي تفاصيل”.

وتابع البيان “تصنف البواخر والسفن على النحو التالي سفن متوقعة الوصول، سفن بمنطقة المخطاف، سفن راسية بالميناء”، موضحا أن السفن المتوقع وصولها والراسية بمنطقة المخطاف، يمكنها تعديل وجهتها قبل الوصولها للميناء.





ونفت السفارة التركية في طرابلس عبر موقعها الرسمي، أن تكون السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محملة بمواد متفجرة كانت في طريقها لليبيا، حيث أنها كانت متجهة لأثيوبيا.

يذكر أن قوات خفر السواحل اليوناني أعلنت ضبطها السفينة “أندروميدا” في عرض البحر وهي تحمل على متنها 29 حاوية من المتفجرات المتنوعة، قبل أن يقر قبطانها أن السفينة متجهة لمدينة مصراتة الليبية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

