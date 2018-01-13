تبادل للمعلومات بين وزارة الصحة والجمارك!!

أعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في بيان أن “اليوم انطلقت الفترة التجريبية لتبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية بين وزارة الصحة العامة والجمارك، لا سيما تطبيق النافذة الواحدة Single window، عملا بمذكرة التفاهم الموقعة في 5 ايلول 2017 بين وزارة الصحة وادارة الجمارك اللبنانية”.

ولفت إلى أن “الفترة التجريبية تمتد لثلاثة أشهر، يتزامن خلالها تطبيق التأشير الالكتروني مع التأشير اليدوي. وتأتي بعدما تم الانتهاء من تدريب الموظفين على النظام المعلوماتي لادارة الجمارك وانجاز كل الاعمال التحضيرية المرتبطة بمذكرة التفاهم”.



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