لجان الأهل تعلّق دفع الأقساط بعد وعد عون

أعلنت لجان الأهل في المدارس الخاصة عن أن “رئيس الجمهورية وعد بحلول قبل نهاية الشهر الجاري ونحن نعلّق دفع الاقساط وتوقيع الموازنات حتى هذا الموعد”.

وطالب الأهالي رئيس الجمهورية، “أن لا يتكبدوا اي زيادة على الاقساط وتمديد مهلة التوقيع على موازنات المدارس الخاصة والتي تنتهي في 31 الحالي.”

وقال عون بعد لقائه وفد الأهل في بعبدا: “اتفقت مع رئيس الحكومة لعقد جلسة استثنائية قريبا جدا لمجلس الوزراء لدرس الحلول العملية لمسألة الاقساط ورواتب المعلمين بالتنسيق مع وزير التربية والاطراف المعنيين”.

وبعد اللقاء انتقل وفد الاهالي الى منطقة تجمع لجان الاهل على طريق القصر الجمهوري حيث نفذوا اعتصامهم.

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