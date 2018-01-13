إسرائيل تهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري

وعلى صعيد الجبهة الشمالية، أضاف غالانت: “العالم سيبدو أفضل، لو أن بشار الأسد لم يكن موجودا”، مؤكدا أن مصلحة إسرائيل تملي عليها منع فتح جبهة الجولان السورية، ونقل الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله.

وهدد غالانت لبنان بإعادته إلى “العصر الحجري”، إذا أخطأ هو وحزب الله وفتح النار على إسرائيل.

وانضم زميله في الحزب، عضو الكنيست حاييم يلين لمسلسل التهديدات، معربا عن دعمه بالعودة إلى “استخدام التصفيات الدقيقة” في قطاع غزة، وقال: “على كل قيادي جندي أو عنصر إرهابي، يطلق الصواريخ على إسرائيل، أن يعلم أنه لن يعود سالما”.