الحريري يتلقى رسالة سعودية مهينة من أمام منزله

ردّت المملكة العربية السعودية بسرعة على مقابلة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مع صحيفة “وول ستريت” الأميركيّة. وجاء الرّد السعودي من خلال نشر قناة “العربية” تقرير يظهر أحد موظفي “سعودي أوجيه” المصروفين يهاجم الحريري من أمام منزله في بيروت.

ويُعد نشر التقرير عبر “العربية” أمرًا لافتًا لم تقم به القناة من قبل خصوصًا أنّها عمدت إلى بثه خلال نشراتها الإخباريّة مضيئةً على الانتقادت التي وُجّهت للحريري وأظهرته متواطئًا ومتورطًا في عمليات الفساد التي طالت “سعودي أوجيه”.





وصوّر التقرير، الحريري بمظهر الشخص الذي يريد أن يهضم حقوق الموظفين والذي دمّر امبراطورية والده الشهيد رفيق الحريري.

ونشرت “العربية” هذا التقرير على موقعها الالكتروني وعلى حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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