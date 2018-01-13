راغب علامة ينفي خبر ترشّحه للانتخابات النيابيّة

بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده أنّ الفنان اللبناني راغب علامة سيترشح للانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار المقبل، غرّد علامة على حسابه الخاص عبر تويتر نافيًا الخبر.

وقال: “أنفي كل ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعية والسياسية عن موضوع ترشيحي للإنتخابات النيابية في الدورة المقبلة.! حتى الآن هذا الموضوع غير مطروح وغير وارد.

اقتضى التنويه”.

التوضيح

أنفي كل ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعية والسياسية عن موضوع ترشيحي للإنتخابات النيابية في الدورة المقبلة.! حتى الآن هذا الموضوع غير مطروح وغير وارد.

اقتضى التنويه — Ragheb Alama (@raghebalama) January 13, 2018

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