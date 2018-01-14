هذه هو الحل الوحيد لأزمة “المرسوم”..

أشار مصدر وزاري لبناني لـ “الحياة” إلى أن “ليس هناك من مخرج للخلاف بين رئيسي الجمهورية ​ميشال عون​ و​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ حول توقيع ​وزير المال​ مرسوم منح أقدمية سنة للضباط خريجي دورة 1994 إلا الاقتراح الأخير الذي تقدم به بري عبر رئيس “اللقاء النيابي الديمقراطي” ​وليد جنبلاط​، الذي نقله بدوره إلى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ قبل 3 أيام، كي يعرضه على الرئيس عون”.

وعزا المصدر الوزاري سبب اعتباره أن “لا مخرج غير الذي اقترحه بري إلى أنه يتجاوز التعقيدات الدستورية والسياسية للمخارج الأخرى، لأنه لا مصلحة لأحد قبل الانتخابات أن يستمر الخلاف فينعكس على عمل الحكومة والبرلمان في شكل ينعكس على الانتخابات نفسها”، معربا عن اعتقاده أن “هذه القناعة ربما تكون وراء توقع وزير الثقافة ​غطاس خوري​ اقتراب الحل بعد لقائه بري أول من أمس، على رغم التشاؤم الذي يغلب على أوساط أخرى بأن الخلاف سيستمر حتى الانتخابات”.

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