وفد أميركي في الرقة

أجرى وفد من وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة، زيارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم “ب ي د / بي كا كا” الإرهابي شمالي سوريا، والتقى عددا من قياداته.

والتقى الوفد الذي ترأسه الدبلوماسي ماكس مارتن، قيادي التنظيم في المنطقة آلدر خليل، وكلا من “فوزي يوسف وبدران جيا كرد، اللذين جاءا من جبال قنديل (معقل منظمة بي كا كا الإرهابية شمالي العراق).

وأثناء اللقاء، أبلغت عناصر التنظيم الإرهابي المسؤولين الأمريكيين بمطالبهم المتعلقة بإقامة النظام الفدرالي في سوريا.

وفي وقت لاحق، انتقل الوفد الأمريكي إلى منطقة “عين العرب” ليلتقي فرهاد عبدي شاهين الملقب بـ “شاهين جيلو”، وهو قائد ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” المؤلفة من إرهابيي “ب ي د / بي كا كا”.

كما التقى الوفد الأمريكي أعضاء “مجلس الرقة” الذي أسسه التنظيم الإرهابي للادعاء بأن محافظة الرقة خاضعة لإدارة مدنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع إعادة إعمار الرقة التي تحولت إلى مدينة من الخراب.

ويعد “شاهين جيلو” من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي، ويشرف منذ مدة طويلة على العمليات المسلحة في المنطقة، بالتشاور مع المسؤولين الأمريكيين.

وفي وقت سابق، كشف “طلال سلو” المتحدث المنشق عن “قوات سوريا الديمقراطية”، أن هناك تنسيقا تاما بين “جيلو” والإدارة الأمريكية.

تجدر الإشارة أن ماكس مارتن، مثّل الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماعات “أستانة” حول سوريا، والتي انطلقت بمبادرة تركيا وروسيا، إلا أنه لم يشارك في الاجتماع الأخير الشهر المنصرم.

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