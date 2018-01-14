باسيل من عكار: “هذا هو الأفظع.. “

شدد ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​جبران باسيل على “ضرورة معالجة مسألة مكتومي القيد”، معتبرا أن “الافظع هو القول لانسان إنه لا يملك سجل يعترف بوجوده وهذا ما حذرنا منه مع بداية الازمة في العام 2011، وشددنا على ضرورة تسجيل ولادات ​النازحين السوريين​ في ​لبنان​ ولم نلق آذانا صاغية الا حتى الامس القريب”.

وأضاف باسيل خلال جولة في عكار في وادي خالد: “دعينا لمعالجة هذا الموضوع ونجحنا وبدأ التسجيل واليوم كل نازح سوري يفترض ان يتم تسجيله في سجل الاجانب في ​وزارة الداخلية​ وهي ترسل لنا اللوائح ونحن نرسلها الى المعنيين”.