قسد ستحرر إدلب!

كشف الإداري في لجنة العلاقات الخارجية بحركة المجتمع الديمقراطي، والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، عن “وجود خطة لقوات سوريا الديمقراطية للتوجه إلى محافظة إدلب ومحاربة الجماعات المتطرفة هناك”.



وقال صالح مسلم، في تصريح لوسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي، إن “سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الأجنبية، وأن تلك القوى لا تريد أن تجد الأزمة السورية طريقها إلى الحل”.

وأكد الإداري في لجنة العلاقات الخارجية بحركة المجتمع الديمقراطي، أن “إقصاء مكونات شمال سوريا من المؤتمرات الدولية سيكون سبباً لاستمرار الأزمة السورية”.

مشيراً إلى “وجود خطة لقوات التحالف، والقوات المحلية، للدخول إلى محافظة إدلب، وأن قوات سوريا الديمقراطية تسعى للتوجه إلى إدلب”.

وأشار مسلم إلى أن “محافظة إدلب تتميز بموقع جغرافي خاص، وبإمكان قوات سوريا الديمقراطية بسط سيطرتها هناك، وطرد كافة المجموعات الإرهابية منها”.

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