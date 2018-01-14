الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشة

بسط الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة في انجاز مهم سيطرتهم على الطريق الواصل بين “خناصر- تل الضمان – جبل الاربعين” بريف حلب الجنوبي بعد سيطرتهم على القرى المتموضعة على جانبي الطريق.

كما واصل الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على “تل أحمر – مزرعة – تل الشيح – قلعة الشيخ – ام عامود – حانوتة – مكتبة – تل حواصيد – اعبد – شويحة اللهب – تل الضمان “غرب مدينة خناصر بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة معها.

هذا وقد تهاوت بشكلٍ سريع دفاعات جبهة النصرة في قرى جبل الحص الجنوبيّة المتّصلة مع باديتي حماة و إدلبَ، حيث الجيبُ الداعشيّ الوحيد المتبقّي شمال سوريّة والواقع إلى الشمال من بلدتي السعن والحمراء بريفِ حماة الشمالي الشرقي، في وقت تلاحقت فيه الانشقاقاتُ في صفوف مقاتلِيها في جبل الزاوية.

تطور ميداني لافت بالتوازي مع التقدم إلى تُخوم مطار أبو الضهور، يجعل قاب قوسين أو أدنى من الحصار، جيبين للمسلّحين، الأول لتنظيمِ داعش والثاني لجبهة النصرة في عُمق البادية، وفيه ما يمكن تقديره بألفي مقاتل ثلثهم من الدواعش والبقية من النصرة وفصائل هيئة تحرير الشام.

اصبح الجيش السوري على وشك حصار المسلحين في جيب مساحته 1200 كم مربع بين ارياف حلب وادلب وحماه.

ويواصل الجيش السوري وحلفاؤه تقدمه في ريف حلب الجنوبي الشرقي على بعد أقل من 6 كلم من قوات الجيش الأخرى المتمركزة قرب مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وسيطر الجيش السوري خلال مواصلة عملياته في ريف حلب الجنوبي الشرقي على “الصفا – تليل الصفا – كفر كار – بنان – ام جرن – الزراعة – برج الرمان – حفرة الحص – ابو غتة – جب جاسم” جنوب مدينة السفيرة بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة معها.

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