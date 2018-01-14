باسيل من مشتى حسن: “تمثيلنا النيابي يفعل عملنا”

تابع وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل جولته العكارية، والمحطة الثانية كانت في مجمع عصام فارس البلدي في مشتى حسن، حيث كان في استقباله رئيسا بلديتي مشتى حسن ومشتى حمود محمد الخالد وحسام دندشي والمخاتير علي رمضان وخالد دندشي ومحمد النحيلي والشيخ احمد عوض وفاعليات وحشد من الاهالي.

والقى خالد كلمة رحب فيها بالوزير باسيل، وطالب بتشغيل مطار القليعات وفتح فروع للجامعة اللبنانية، مشيرا الى “معاناة طلاب عكار والتقسيمات الادارية”.

واشار الى حاجة بلدات المشاتي وشدرا الى مياه شفة، لافتا الى التلوث الحاصل بالبئر.

ورد باسيل مشيرا الى ان “المشاكل الانمائية والخدماتية موجودة في كل المناطق”. مشيدا بـ “وحدة البلدات والتعايش”، وجدد “عدم الوعد بشيء”، وقال: “ان تمثيلنا النيابي يفعل عملنا”، املين بمرشحينا جيمي جبور واسعد درغام ان يحققوا مطالبكم.

المحطة الثالثة للوزير باسيل في بلدة شدرا، حيث كان في استقباله رئيس البلدية سيمون حنا وفاعليات البلدة حيث عقد لقاء في مكتب التيار.