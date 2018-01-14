من هو المستهدف في انفجار صيدا ؟

ذكرت معلومات جديدة, حول الانفجار الذي وقع اليوم في مدينة صيدا، بأنّ المستهدف في الانفجار هو محمد عمر حمدان (مواليد 1984)، وهو أستاذ في مدارس “الإيمان” ويقيم في منطقة سيروب في صيدا.

وبينما كان حمدان يقوم صباحا بتنظيف سيارته وعندما حاول فتح الباب انفجرت عبوة في السيارة، ما تسبب بإصابة بليغة في قدمه وتمّ نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرّة.

وحمدان ينتمي إلى حركة “حماس”، إلا أنّه ليس شقيق القيادي في الحركة أسامة حمدان.

وأوضح رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أوضح في حديث تلفزيوني أنّ المصاب يخضع لعملية جراحية وحالته مستقرّة.