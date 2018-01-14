بعد إنجاز قوائم بالأسماء .. تحضيرات لعودة مهجرين من لبنان إلى الزبداني

في إطار المصالحات التي تمت في منطقة الزبداني، تجري تحضيرات لعودة عدد من العائلات المهجرة من البلدة إلى لبنان، وذلك من خلال العمل على قوائم تضم العائلات التي أبدت رغبتها بالعودة إلى الزبداني، وأرسلوا صور البطاقات الشخصية إلى المجلس البلدي في المدينة ضمن القائمة الأولى.

وذلك حسب ما أكد مصدر في منطقة الزبداني ل «هاشتاغ سيريا»وأضاف أن «الجهات المختصة وافقت على عدد من الأسماء، وأن العمل يجري الآن على دراسة كيفية تسوية أوضاع الشبان المتخلفين عن خدمة العلم، إضافة إلى الذين حملوا السلاح في فترات سابقة»

وستتم عودة القائمة الأولى في غضون أسبوع، من نقطة الحدود السورية اللبنانية في جديدة يابوس.

المصدر رأى في العودة المرتقبة للأهالي بأنها ستكون رداً على «إشاعات التغير الديموغرافي للمنطقة».

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