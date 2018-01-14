دريان: لتهيئة المناخ الهادىء للانتخابات

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان المسؤولين والقوى السياسية إلى أن تتضافر جهودهم للعمل على تهيئة الأجواء والمناخات الهادئة من اجل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده المقرر باعتباره محطة هامة وأساسية يعبر من خلالها اللبنانيون عن آرائهم وخياراتهم الوطنية بحرية وشفافية بانتخاب مجلس نيابي جديد يحقق كل آمالهم وطموحاتهم، منوها بالجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار.

كلام دريان جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بسام برغوت في دارته للوزير السابق نائب رئيس المجلس الشرعي عمر مسقاوي في حضور شخصيات.

وأشاد برغوت بجهود دريان في تعزيز وحدة الصف الإسلامي وبمزايا مسقاوي في شتى الميادين الإسلامية والوطنية.

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