أول ردّ من “حماس” على انفجار صيدا!

في أول ردّ لـ “حماس”, تعليقاً على الانفجار الذي وقع في مدينة صيدا, اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء استهداف أحد كوادرها المدعو محمّد حمدان.

وأكّدت “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) أنّ “محمد حمدان المستهدف بانفجار صيدا هو كادر تنظيمي من كوادر الحركة في المدينة ومن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ما أدى إلى اصابته في قدمه وتدمير سيارته وإلحاق الضرر بالمبنى”.

وقد انفجرت عبوة ناسفة قُدّر وزنها بنحو 500 غرام من المواد المتفجرة, ظهر اليوم بسيارة نوع BMW فضية اللون في محلة البستان الكبير- صيدا.





وقد فرضت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة طوقاً أمنياً حول المكان، كما حضر الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع الإنفجار لتحديد حجمه وطبيعته”.

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