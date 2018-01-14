“الإشتراكي” يحذر .. بعد إنفجار صيدا

إستنكر الحزب “التقدمي الاشتراكي”، في بيان، “الانفجار الذي استهدف في مدينة صيدا أحد كوادر “حركة المقاومة الإسلامية” – “حماس” في لبنان”، معتبراً أنّ “هذا العمل الإجرامي يأتي في سياق ضرب الأمن والاستقرار اللبناني ويتزامن مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

وحذر الحزب من “الأدوات الإسرائيلية التي تعبث بالداخل اللبناني وتحاول النفاذ إلى ضرب حق الشعب الفلسطيني في النضال المشروع من أجل قضيته الشريفة”، داعياً إلى “تكاتف القوى الفلسطينية لإنجاز المصالحة الوطنية والتمسك بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في إطار استعادة أرضه وعاصمته ودولته المستقلة”.

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