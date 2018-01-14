الدراما السورية تشهد أول حالة طلاق لعام 2018!

نشرت صفحة دراما نيوز على فيسبوك خبر انفصال الممثل السوري خالد حيدر عن زوجته الممثلة رهف الرحبي، ذاكرة أن الزوجين الذين ارتبطا منذ عام رفضا التعليق على خبر انفصالهما مكتفيين بعبارة “كل شيء قسمة ونصيب”.

خالد حيدر من مواليد السلمية عام 1979. شارك في كتابة عدة مسلسلات منها: يوميات مدير عام 2، وبعض اللوحات لبقعة ضوء، وعربيات.كما مثل في عدة مسلسلات من أبرزها أيام الدراسة ومسلسل فتت لعبت. وفي حديثه لموقع سيدتي أكد حيدر الخبر وقال إن الطلاق حصل فعلاً، وأنهما انفصلا من دون مشاكل، بل بكل حب ومودة حفاظاً على المحبة والعشرة التي مرا بها، ولكن لم يستطيعا أن يستمرا كزوجين.

انفصال الممثل #خالد_حيدر عن زوجته الممثلة #رهف_الرحبيبعد أقل من عام على زواجهما وقد رفض الثنائي الحديث عن تفاصيل الانفص… Publié par ‎دراما نيوز – Drama News‎ sur dimanche 14 Janvier 2018

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