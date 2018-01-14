موهبة ماكرون الخفيّة!

كشفت مجلة فرنسية أن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمتلك إضافةً على مواهبه السياسية والمصرفية والغرامية، موهبة كتابة روايات إباحية مثيرة، وأنه خطّ أول رواية من هذا القبيل وهو يافع.

وذكرت مجلة كلوزر “Closer” الفرنسية، أن ماكرون كتب وهو في سنّ الـ16 من عمره، رواية إباحية مثيرة رسم فيها بالكلمات قصة ووقائع علاقاته الغرامية مع معلمته البالغة من العمر آنذاك 40 عاما، والتي أصبحت السيدة الأولى لفرنسا في الوقت الراهن، مدام بريجيت ترونييه.

وفضحت هذا المجلة عبقرية ماكرون الروائية، عشية طرح السيرة الذاتية لزوجة رئيس الدولة إلى الأسواق في فرنسا.

وأوردت مجلة كلوزر، نقلا عن كلمات جارة ماكرون التي قامت في عام 1993 بطباعة مجموعة من النصوص مقابل أجر مالي: “بمجرد أن طلب مني ماكرون طباعة 300 صفحة من الكتاب الذي كتبه للتو، اعتبرت أنه أراد أن يعبر عما شعر به في ذلك الوقت. كانت رواية جريئة، حارة، إباحية. وكانت الأسماء بالطبع خيالية، ولكني عرفت من يعني بها”.

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