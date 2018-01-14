حركة أمل توضّح !!

أصدر المكتب اﻻعلامي المركزي في حركة امل بيانا اوضح فيه ما يلي: “تناقلت بعض وسائل اﻻعلام ﻻ سيما بعض المواقع اﻻلكترونية وشبكات التواصل اﻻعلامي خبرا يشير الى تعرض احد كوادر الحركة لمحاولة اغتيال من خلال اطلاق نار على السيارة التي كان يستقلها.

يهم المكتب اﻻعلامي للحركة التوضيح على ان اﻻمر برمته بات بعهدة اﻻجهزة اﻻمنية اللبنانية التي وحدها المخولة تحديد طبيعة ما جرى وتفاصيله وتحديد خلفيات ما جرى”.

وتمنى المكتب اﻻعلامي في الحركة على وسائل اﻻعلام وتوخيا للحقيقة العودة اليه في نشر اي خبر متعلق بالحركة وعناصرها.

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