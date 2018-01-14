باسيل يحذر السفراء: الزموا الحدود والأصول

أكد وزير الخارجية جبران باسيل ان هذه السنة ستكون سنة الديبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية وسنكثف نشاطنا الاقتصادي في التيار لدعم القطاعات الانتاجية، لافتا الى ان بلدنا يحتاج الى الانتاج وعلينا الاتكال على انفسنا حتى لا نبقى في عوز.

وفي اطار جولته العكارية، لفت باسيل من فنيدق الى بدء التحركات الخارجية للتدخل في الانتخابات النيابية، قائلا “لكن الايام التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولت”، محذرا من تدخل الخارج في شؤون لبنان ومنبهاً من أول الطريق كل العاملين في المجال الديبلوماسي ان يلزموا حدودهم والاصول الديبلوماسية والاتفاقات الدولية”.

وأضاف باسيل “تدخل السفراء في الحياة الوطنية والسياسية الداخلية والانتخابات النيابية ممنوع فعمل السفير تمثيل دولته وتأمين افضل العلاقات مع لبنان”.

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