بين أغلى عواصم العرب.. أين حلت بيروت ؟

حلّت العاصمة بيروت في المرتبة الرابعة كأغلى عاصمة عربيّة من حيث كلفة المعيشة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بأسعار مدينة نيويورك، مع العلم أن مؤشّر كلفة المعيشة والمؤشّرات الأُخرى في لبنان سجلت تراجعاً مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية.

جاء ذلك وفق تقرير أصدره موقع “نامبيو” للإحصاءات عن مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كلٍّ منها عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره لإحصاءاتٍ عن أربعة مؤشّراتٍ أخرى، ألا وهي موشّر أسعار الإيجار، ومؤشّر أسعار السلع، ومؤشّر أسعار المطاعم، ومؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في تلك المدن.

وقد أظهرت الإحصاءات أنّ مدينة هاملتون في برمودا برزت كأغلى مدينة في العالم في العام ٢٠١٧، إذ بلغ مؤشّر أسعار كلفة المعيشة فيها ١٤١٫٨٤، أي أنّ الأسعار في مدينة هاملتون هي أغلى بنسبة ٤١٫٨٤% من الأسعار في مدينة نيويورك، تلتها مدينتا جنيف (نتيجة المؤشّر: ١٣٢٫٧٩) وبازل في سويسرا (نتيجة المؤشّر:١٣٠٫٥٧).

على صعيدٍ إقليميٍّ، برزت مدينة الكويت كأغلى عاصمة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بأسعار مدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها ٩١٫٣٨ (المركز العالمي: ٢٤)، تبعتها مدينة الدوحة، قطر (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ ٦٩٫٠٢ والمرتبة ٢٢٢ عالميّاً)، ومدينة أبو ظبي في الإمارات العربيّة المتحدة (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ ٦٥٫٩٦ والمرتبة ٢٥٢ عالميّاً)، ومدينة بيروت (نتيجة المؤشّر ٦٤٫٢٧ والمرتبة ٢٦٢ عالميّاً).

بالتالي، فإنَّ الأسعار في العاصمة اللبنانيّة بيروت هي ٣٥٫٧٣% أقلّ من تلك في مدينة نيويورك. كذلك سجّلت مدينة بيروت نتيجة ٣٦٫٧٢ في مؤشّر أسعار الإيجار، و ٤٧٫٩٩ في مؤشّر أسعار السلع، و ٦٠٫٩٣ في مؤشّر أسعار المطاعم، و ٥١٫٨٤ في مؤشّر القدرة الشرائيّة.

من ناحيةٍ أُخرى، يُظهر التطوّر التاريخي لمؤشّر كلفة المعيشة والمؤشّرات الأُخرى في لبنان أنَّ الأسعار في مدينة بيروت تراجعت في الأعوام القليلة المنصرمة من ٧٣٫٦٢ في مؤشّر كلفة المعيشة للعام ٢٠١٤ إلى ٦٩٫٨٦ في مؤشّر العام ٢٠١٥، و ٦٦٫٧٣ في مؤشّر العام ٢٠١٦، و٦٤٫٢٧ في مؤشّر العام المنصرم.