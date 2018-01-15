“باسيل” يضغط على “حردان”

علمت “الأخبار” أنه يجري الحديث في أوساط ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ عن أن رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​، يستخدم الضغط على النائب ​أسعد حردان​ في دائرة الجنوب الثالثة، في مسعىً لدفع القوميين إلى فكّ التحالف مع رئيس تيّار المردة النائب ​سليمان فرنجية​ في دائرة بشري ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون، والحصول على أصوات القوميين في البترون.

وأوضحت مصادر قوميّة متابعة، أن باسيل لمّح لحردان إلى أنه في حال تحالُف القوميين مع فرنجية، فإن التيار الوطني الحرّ سيرشّح أرثوذكسياً في دائرة حاصبيا ــ مرجعيون لمواجهة حردان، وتحويل المعركة في الدائرة إلى معركة تستهدف المقعد الأرثوذكسي.

في المقابل، لفتت مصادر في التيار الوطني الحرّ إلى ان “باسيل ليس في هذا الوارد أبداً، ومعلوماتنا تؤكّد أن مقعد حردان محسوم لمصلحته، والتيار الوطني الحرّ والحزب القومي لم يحسما خياراتهما بعد في ما خصّ الترشيحات والتحالفات، ومن المنتظر أن يتمّ البحث في هذا الأمر خلال الأسبوع الحالي”.

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