الخارجية تعلق على “تفجير بغداد”

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة “التفجير الإرهابي الذي استهدف بغداد بتاريخ 15 كانون الثاني 2018 وأدى الى مقتل وجرح العشرات”، ورأت أن “هذا الإعتداء الجبان يأتي بعد النصر الكبير والمهم الذي حققه العراق الشقيق على تنظيم داعش الإرهابي والهزائم الكبيرة التي ألحقها به، وهو يعكس محاولة هذا التنظيم إثبات وجوده على الساحة العراقية من خلال إستمراره بإراقة دماء الأبرياء”.

وأضاف البيان: “إذ تشدد وزارة الخارجية على ضرورة مواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر فلوله وعلى فكره المتطرف، تؤكد وقوف لبنان الى جانب جمهورية العراق وشعبها الشقيق وتضامنه الكامل معهم في هذا المصاب الأليم، وتتقدم بالتعازي وأصدق مشاعر المواساة من أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.