جابر: “لا نريد الدخول في سجال دائم”

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ياسين جابر​ على “أننا لا نريد الدخول في سجال دائم حول ملف مرسوم ​ترقية ضباط​ دورة 1994″، مشيرا إلى أن “​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تحدث عن الموضوع وقانون ​وزارة الدفاع​ والمادة 47 واضحة أنه يمكن الترقية إذا كان الضابط بطل في معركة”.

ولفت جابر في حديث تلفزيوني الى أن “الموضوع يعالج الرؤساء الثلاث بين بعضهم ولا حاجة للسجال، العمل والحياة في البلد يجب أن تستمر وهذا الموضوع يعالج”، معتبرا أن “هذه الخطوة غير قانونية وهناك بدع جديدة غير معقولة”.

وشدد على “أننا نريد أن يستمر الحوار وفي النهاية نتنمى أن نصل الى نتيجة”، مضيفا: “هناك بعض الامور تأخذ وقتا ولكن في النهاية سنصل الى حل، هذه الخطوة في غير وقتها وغير قانونية، هناك أمور ملحة وضاغطة وتحديات كبيرة مثل الخرق الاسرائيلي يوم أمس واستهداف المسؤول في “​حركة حماس​” ​محمد حمدان​، فهذا الاستهداف وقح ويستهدف الامن اللبناني والسيادة والاستقرار”.

وأشار الى أن “​الاقتصاد​ بحالة سيئة جدا،و لا يجب السماح لهذا الملف بتعطيل مسيرة البلد”، داعيا الى “النظر الى صالح ​الشعب اللبناني​ ومخاطبه مخاوفه وهواجسه، وكيفية تأمين ​المياه​ والكهرباء للناس وتحريك الوضع الاقتصادي ووقف ​الفساد​ المستشري”.