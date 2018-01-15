مشترك “ذا فويس كيدز” متهم بإنتحال صفة

يستحوذ برنامج ” ​ذا فويس كيدز​ ” حالياً على إنتباه ومتابعة نسبة كبيرة لا بل غالبية وسائل ال​إعلام​ ووسائل التواصل الإجتماعي والجمهور، إن من حيث أهمية الأصوات التي يضمها أو أجواؤه العفوية التي يضفيها مدربوه الثلاثة، أو من حيث ما يثار حوله من أخبار تتعلق في بعض منها بالأطفال المشاركين فيه.

فمؤخراً، أثار الطفل ​خالد الفايد​ ضجة كبيرة عند ظهوره في مرحلة “الصوت وبس” إذ لفت إنتباه الجمهور والمدربين بصوته وحضوره، متخطياً المرحلة الأولى بإنضمامه إلى فريق الفنان المصري تامر حسني.

ولكنه عاد وأثار ضجة كبيرة عند خروجه في الجولة الأولى من مرحلة المواجهة في الحلقة الماضية، حيث تعرض حسني إلى الكثير من الإنتقادات من قبل الجمهور المصري لإستبعاده الفايد لصالح الطفل اللبناني جاد، خصوصا بعد ان كان قد أعلن والد الفايد أنه حفيد المنشد المصري الراحل ​طه الفشني​.

ليتبين بعد ذلك أن هذا الكلام غير دقيق، وتوجيه الإتهام إليه بإنتحاله هذه الصفة حيث أصدر نجل الفشني المستشار السابق زين طه الفشني بياناً رسمياً يوم الأحد، نفى ما ادعاه والد خالد محمد لملوم وشهرته “خالد الفايد”، مؤكداً أنه ليس حفيداً للشيخ طه مرسي الفشني سواء من ناحية الأم أو الأب.

وأضاف:” إن إعلان الوراثة الخاص بعائلة الشيخ الفشني والمستخرج من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية يضم زوجته الوحيدة وأبناءه”.

وتابع أن ” والده من مواليد مركز الفشن جنوب بني سويف، وليس له أقارب بمركز سمسطا مسقط رأس الطفل خالد الفايد”.

وختم بالقول:” لو كان الطفل قريباً لنا لما انكرنا صلة القرابة، ورغم ذلك نتمنى له التوفيق في مشواره”.