أنقرة: واشنطن تلعب بالنار

وصف نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، تشكيل أمريكا “قوة أمنية” على الحدود السورية التركية بأنه “لعب بالنار”.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”: إن الولايات المتحدة تلعب بالنار، من خلال تشكيل قوة أمنيةعلى الحدود السورية، تضم قوات تابعة لميليشيا كردية”.