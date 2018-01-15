بأقل من 24 ساعة.. توقيف عصابة خطف في القبة

أوقفت مخابرات الجيش مجموعة من الشبان في القبة بأقل من 24 ساعة بعد قيامهم بخطف مواطن في طرابلس.

في التفاصيل، اقدمت مجموعة مؤلفة من 4 شبان السبت على خطف احد المواطنين في منطقة باب الحديد في طرابلس ثم نقله الى القبة حيث تعرض للضرب والاذلال بعد ان تم تكبيله.

وقد ظهر في الفيديو أن رئيس العصابة ويدعى “عمر ح.” من منطقة السويقة يقوم بضرب المخطوف بعد أن كبّله بالاسلاك وذلك إثر اشكال قيل انه بسبب شتم واهانة.

وعلى الفور تحركت دورية من مخابرات الجيش وتمكنت بأقل من 24 ساعة، من توقيف الشبان الـ4 في منطقة ضهر المغر في القبة وتحويلهم للتحقيق ، فيما استدعت الشاب الذي تعرض للخطف والضرب وذلك للتحقيق معه.