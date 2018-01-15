الحريري: وضع حجر الاساس لسفارة الإمارات رسالة الى اللبنانيين

وُضع بعد ظهر اليوم في الرملة البيضاء الحجر الأساسيّ لسفارة دولة الإمارات العربية المتّحدة برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وحضوره، وبحضور السفير الإماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي وعدد من الوزاراء.

وقال الحريري في المناسبة إنّ “هذه الخطوة مباركة وهي دليل على أن الامارات تتطلع الى لبنان واستقراره ودعمه وهي من الدول السباقة التي تقف الى جانب لبنان”، لافتًا إلى أنّ “وضع حجر الاساس رسالة الى كل اللبنانيين مفادها ان الامارات يهمها لبنان وهي تقف الى جانبه وتدعم شعبه ودولة الامارات قيادتها حكيمة الى جانب دعم السعودية الى لبنان”.

وأكّد أنّهم “ملتزمون بالنأي بالنفس لمصلحة الاستقرار”.





من جهته، قال الشامسي: ” ندعم لبنان ونعتبره جزءاً لا يتجزأ من الخليج والدول العربية ونحن نعمل من اجل مصلحة لبنان وشعبه وعائدون بقوة الى لبنان”.

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