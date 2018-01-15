بالصورة … هل وقعتم ضحية عملياته الاحتيالية؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة تعميماً بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ن. ش. من مواليد عام 1974، “الذي كان يستحصل على بطاقات هوية مزورة بأسماء وهمية ودفاتر شيكات لها، وهي: راشد علي فرحات، علي تركي فرحات، غازي محمد بركات، ناصر علي فرحات وغازي علي بركات، ثم يقوم بشراء البضائع من المحال والمؤسسات التجارية ويسدد ثمنها بواسطة تلك الشيكات.”

وطلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، “الحضور إلى مخفر المعلقة في زحلة، أو الإتصال على الرقم 804978/08، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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