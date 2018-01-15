اقتراح بري لمرسوم الضباط !!

أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه تقدم باقتراح بشأن مسألة مرسوم الضباط ، ولفت الى أن هذا الاقتراح مفيد للجميع وللبنان ولا يضر اي شخص ولا يعطي غلبة لاحد آملا في ان يقبل “والا فهناك صعوية في حال عدم القبول “.

وتمنى بري من طهران حيث سيشارك في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي على رأس وفد نيابي، الوصول الى نتائج في هذا المؤتمر الضخم والجامع “لعلّه يكون مانعاً للاعداء ايضاَ في الوقت نفسه، وخصوصاً بعد الذي جرى لقطعة من السماء في الارض وهي القدس الشريف علّنا نستطيع ان نصل فعلاً ليس الى مقررات وتوصيات كالعادة بل الى تنفيذ هذه المقررات والتوصيات . “

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