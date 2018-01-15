توقيف مزوري بوالص تأمين محترفين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول إدعاء احدى شركات التأمين، ضد مكتب سفريات والمدعو: و. ا. ( مواليد عام 1972، سوري) بجرم تزوير بوالص تأمين واستعمال مزور والاتجار بها.





توافرت معلومات للمفرزة عن قيام: و. ا. وشقيقه: ص. ا. ( مواليد عام 1979، سوري) ببيع بوالص تأمين مزورة باسم الشركة المدعية في محلة الرابية فتم توقيفهما.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما يحصلان على البوالص المزورة من مكتب في محلة الكولا.

بتاريخ 12/1/2018 وبناءً على إشارة القضاء المختص، انتقلت دورية من مفرزة الجديدة القضائية بمؤازرة دورية من مفرزة بيروت القضائية الى محلة الكولا، وقامت بمداهمة المؤسسة المشتبه بوجود مكتب سفريات غير مرخص بداخلها عائد للمدعو: ع. د. ( مواليد عام 1949، لبناني) فتم توقيفه وشخص آخر يعمل عنده يدعى: م. ع. ( مواليد عام 1996، سوري) الذي تبين أنه يقوم بتزوير بوالص التأمين بطريقة محترفة عبر جهاز كومبيوتر تم ضبطه إضافة الى ختم وايصالات باسم الشركة ومسدس حربي غير مرخص.

أودع الموقوفون والمضبوطات القضاء المختص بناءً على إشارته.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

