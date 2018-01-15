تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين إماراتيتين

كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، الاثنين.

وقال السويدي في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “الطائرات المقاتلة القطرية اعترضت طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين”، مشيرا إلى أن الاعتراض الأول وقع في الساعة 10.30، والثاني في الساعة 11.05 صباح الاثنين.

وأكد المسؤول الإماراتي أن الرحلتين كانتا بين الرحلات الاعتيادية المجدولة معروفة المسار، مستوفية الموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دوليا.





وأوضح أن الحادثين وقعا عند مراحل اقتراب الطائرتين من مطار المنامة، أي في مرحلة الهبوط وانخفاض الارتفاع، متابعا: “الطائرتان الإماراتيتان قابلتهما طائرات عسكرية بطريقة خطيرة وغير مسموح بها حسب القانون الدولي المنظم للطيران المدني”.

وأوضح أن “اعتراض مسار طائرة مدنية بطائرة مقاتلة بشكل فجائي قد يؤدي إلى رد فعل من الطيار يهدد سلامة الركاب والطاقم”. وأكد أن “الطائرتين وصلتا بسلام إلى البحرين وعادتا إلى الإمارات”.

وشدد السويدي على أن المسار الذي اتبعته الطائرتان “مسار ملاحي دولي متاح للحركة الجوية في هذه المنطقة، ولا يوجد أي اعتراض مسبق من قطر على استخدامه”. وقال إن هذا حادث يعده الطيران المدني الدولي “اختراقا خطيرا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الطيران المدني، وتهديدا صريحا لأمنه وسلامته”.

وأضاف أن الهيئة “تقوم بدراسة كافة الخيارات للرد على هذا الاختراق الخطير وتجاوز الاتفاقيات الدولية، والأدوات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني”، موضحا: “سنقوم بالتحرك بأسرع وتيرة لضمان سلامة وأمن طائراتنا المدنية”.

وأوضح المسؤول أنه “في مثل هذه الحالات يتم إعداد شكوى بالأدلة لرفعها لمنظمة الطيران المدني الدولي، لبحثها وفق إجراءات لديهم”، وقال إن الهيئة الإماراتية “تعد هذه الشكوى بصورة عاجلة”.

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