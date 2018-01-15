بالفيديو: برلماني سوري يتفوق على معمر القذافي في الكلام!

أثارت مداخلة طريفة لعضو مجلس الشعب السوري عن محافظة حلب “محمد قبنض” سخرية واستهزاء الشارع السوري خصوصاً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فتوالت التعليقات الساخرة للناس من ممثلهم الذي تلعثم كثيراً وتفوق على الراحل معمر القذافي في كثير من التوصيفات والكلمات.

وتحدث قبنض عن أهمية الاعلام بالقول: “تحية لاعلامنا الوطني الكبير الذي فضح الكذب امام الاعلام الكبير كالجزيرة والعربية”، واضاف: “الاعلام ضروري والطبل والزمر ضروري، فهو الي بيقوي شعبنا.

وقال أيضا في مداخلته المثيرة للجدل امام زملائه النواب: “الاعلام ضروري بكل شبر منحررو من ارضنا الحبيبة”، واضاف: “الاعلام اضر من أي شغلة”!، وقال ان الاعلام يقوي الجيش وبصير في امل للناس برات سوريا يصرلن فكر جوات سوريا، وفي نهاية مداخلته التي اثارت ضحك زملائه ويبدو أن احدهم تفرد بتصويرها عاد واكد على ان الاعلام والطبل والزمر اضر شي!، ويقصد من اضر اي اكثر اهمية وهي بالنسبة له مشتقة من كلمة ضرورة!.

وانتشر فيديو المداخلة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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