بالفيديو والصور: مشهد نادر.. ثلوج تغطي رمال صحراء الجزائر

للسنة الثانية على التوالي، وفي حادثة طبيعية نادرة جداً، تساقط الثلج من جديد على صحراء الجزائر في بلدة عين الصفراء، كاسياً الرمال الحمراء باللون الأبيض، وفق ما ذكر موقع الـ”سي أن أن” الأميركي.

والجدير بالذكر، أنّ هذه المنطقة في صحراء الجزائر لم تر الثلج منذ 18 شباط 1979، إلّا أنّها شهدت للسنة الثانية توالياً هذه الظاهرة الطبيعية. ومع اختلاط الرمال الحمراء بالثلج الأبيض، تشكّلت لوحة طبيعية خلابة.

وأكّد المصوّر زين الدين الذي التقط صوراً للمشهد الساحر أنّ الثلوج التي كست الصحراء بقيت لأكثر من ساعة قبل أن تبدأ بالذوبان، لكنّها بقيت لوقت أطول في سلسلة جبال الأطلس.

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