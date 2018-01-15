دي مستورا لا يعلّق !

رفض مكتب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا التعليق على انتقادات دمشق الأخيرة لتردده في حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأشار مدير المكتب إلى أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف لا يزال متمسكا بالموقف الذي استعرضه دي ميستورا في موجز صحفي عقده في مجلس الأمن الدولي في الـ19 من كانون الأول الماضي، وذكر أن المبعوث الدولي لم يعلن حتى الآن مشاركته من عدمها في مؤتمر سوتشي الروسية ، كما لم يصدر عنه أي إعلان بشأن مواعيد الجولة الدورية التاسعة من المفاوضات السورية في جنيف، والتي أكد أنه سيعقدها مطلع العام الجديد.

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