تمديد اعتقال عهد التميمي

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم الإثنين لمدة يومين على الأقل احتجاز الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وتم تمديد اعتقال التميمي حتى الأربعاء المقبل لمنح محكمة عوفر العسكرية، وقتا لتقرر إن كان سيتم إطلاق سراحها بكفالة إلى حين بدء محاكمتها، حسب “أ ف ب”.

ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمي أوائل الشهر الجاري.

وتبلغ عهد التميمي 16 عاما، وتسبب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تضرب جنديين في 15 كانون الأول الماضي، في اعتقال القوات الإسرائيلية لها هي وابنة عمها.

وأفرج عن ابنة عمها بكفالة.

ويسعى الادعاء العسكري لاحتجاز الفتاة حتى انتهاء محاكمتها.

وخلال جلسة محاكمتها، قالت محاميتها غابي لاسكي إن استمرار احتجازها يشكل خرقا للمعاهدات الدولية كونها قاصرا.

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