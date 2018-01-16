أرسلان: “اللعبة واضحة”

غرد رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال أرسلان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت”، هكذا يقول المثل، ومثل آخر يقول “من شب على شيء شاب عليه”، وثمة أيضا مثل قائل: “الطبع يغلب التطبع”، فمن كان الكذب والنفاق والمتاجرة بحقوق الناس من طباعه لا يمكن بل من المستحيل أن يتطبع بالصدق والشفافية بكل مقارباته”.

وأضاف: “حين كنت في مطلع شبابي نصحني أحد الأصدقاء المخلصين الاوفياء الكبار في تربيتهم البيتية الكريمة، وعذرا منه سأسميه، حسن بك حمادة الذي رافقني في كل مسار حياتي في حلوها ومرها، كان يقول لي دائما، حاول ان تنظر الى كل الأمور بشكل واسع ولا تسمح لأي كان أن يجرك الى زواريبه الضيقة بحيث تصبح أسيرها من حيث لا تدري وتصبح هي التي تتحكم بك وبردة فعلك فتصغرك”.

وتابع: “فعلا هذه هي الحقيقة، الصغير يبقى صغيرا لو اعتلى أعلى المناصب والمراتب، أنصح الجميع من مسؤولي أحزاب وفعاليات وحتى بعض نواب الصدفة كفوا عن المتاجرة بحقوق الناس المشروعة في موضوع المهجرين وأخرجوه من البزار الانتخابي”.

وختم: “أصبحت اللعبة واضحة ومكشوفة لكل الناس من مقيمين ومهجرين، وللجميع أقول وأشدد، تيمور بك شاب واعد وابن أخ كريم”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

