فيديو يهزّ طرابلس !

عادت ظاهرت “البلطجية” وزعماء الأحياء، المتمركزين في بعض المناطق الشعبية في طرابلس, يفرضون عنفهم وثقافتهم على احيائها وسط تغاضي مريب من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية.

نشرت صفحة “وينية الدولة” عبر حسابها “فيسبوك” , فيديو, يظهر فيه مجموعة شبان يقومون بتعذيب شاباً في أحد أحياء طرابلس. وظهر في الفيديو الشاب ع. ح. وهو ينهال بالضرب على شاباً موثوق اليدين والرجلين، وتهديده إلى حين اجبار المجني عليه بترداد عبارة “حاطة بالكرامة” أثناء تصويره.

وفور انتشار الفيديو تحركت مخابرات الجيش لتوقيف الفاعلين, وقد تمكنت من القبض على 4 شبان في حي ضهر المغر.

وأفادت المعلومات أن المجموعة التي يرأسها ع. ح. اختطفت شاباً من منطقة باب الحديد، واقتادته إلى منطقة القبة واعتدت عليه وقامت بتصويره واذلاله.

بلطجية طرابلس يفرضون هيمنتهم على احيائها.يقال، ان في طرابلس بلطجية وزعران وزعماء احياء يفرضون عنفهم وثقافتهم على احيائها وسط تغاضي مريب من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية.يحكى انه فيما تتركز انظار الاجهزة المخابراتية على من يرخي لحيته او يدخل المساجد، تغض الاجهزة المعلومات-ية الطرف عن البلطجية وفارضي الخوات ومالكي الشوارع بقوة البلطجة والسلاح.من الاعتداء على الكاتب بسام الايوبي وصولا الى الشاب الظاهر في الفيديو لم نلمس نية جدية حقيقة لمعالجة التدهور الكبير في الامن والامان في طرابلس.الفيديو التالي يوثق قيام عدد من البلطجية بخطف مراهق عنوة وبالقوة الى مكان مهجور حيث تم التنكيل به وتصويره بغاية اذلاله يعدما قاموا بوثيق يديه واهانته ونشر الفيديو بين احياء طرابلس دليل على بأس وقوة وجبروت الفتوة الظاهر في الفيديو..ونسال نحن وينيه الدولة مما يحصل في طرابلس. Publié par ‎وينيه الدولة‎ sur dimanche 14 Janvier 2018