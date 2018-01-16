الوضع صعبٌ.. والمرحلة “عويصة”

أكدت مصادر “المستقبل” لـ”الجمهورية” أن “لا شيء اسمه مبادرة لدى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، بل جهود يبذلها، خصوصاً بعد تلقيه مبادرة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من القناة الجنبلاطية، وهو قد كان واضحاً أمس في تأكيده أنّ التركيز هو على أن لا يؤثر أي خلاف سياسي على العمل الحكومي والاقتصادي، وتشديدِه على وجوب عدم وضعِ الحكومة والبلد واقتصاده في دائرة الخطر، لأنه لا يستطيع أن يتحمّل أيَّ أخطاء أو خلافات سياسية”.

وأشارت المصادر إلى أن “الوضع صعب والمرحلة عويصة، ولم تبدِ تفاؤلا بحل قريب للأزمة”، ذاكرةً أن “رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لم يطلع عملياً بعد على طرح بري، وكذلك لم يلتق الحريري بعد لكي يحصل تشاور وبحث في هذه الجهود”، واصفةً العلاقة بين الحريري وبري بأنها “جيّدة”.

كما تطرقت المصادر إلى الملف الانتخابي في ضوء حديث البعض عن إدخال تعديلات على ​قانون الانتخاب​، مشددةً على أن “لا نية لدى الحريري لطرح أي تعديل جوهري على القانون أو التخلّي عن النسبية”، لافتةً الى أن “​الانتخابات​ ستُجرى في موعدها”.

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