مسؤول في النصرة يرافق الجيش السوري بريف حلب!

تناقلت مواقع معارضة صوراً لرئيس مكتب إغاثي تابع لـ “هيئة تحرير الشام” الإرهابية في جبل الحص جنوبي حلب، إلى جانب الجيش السوري بعد سيطرتها على معظم المنطقة، وتفيد معلومات حصل عليها الحدث نيوز بأن هذا الشخص كان متعاوناً مع الجيش السوري خلال الفترة الماضية.



وتناقل ناشطون معارضون وحسابات بينها “انتهاكات جبهة النصرة” في “تويتر”، خلال الساعات الماضية، صورة قيل أنها لشخص يدعى حسين العلي، وهو رئيس “المكتب الإغاثي الموحد” التابع لـ “الهيئة” جنوبي حلب، إلى جانب عناصر من الجيش العربي السوري، في منطقة جبل الحص.

وسيطر الجيش العربي السوري على غالبية قرى وبلدات جبل الحص جنوبي حلب، وأعلن السيطرة على كامل القرى والبلدات التي تقع شمال شرقي الطريق الممتد بين خناصر وتل الضمان، وصولًا إلى جبل الأربعين.

ووفق مصادر موقع “عنب بلدي” السوري المعارض فإن العلي كان مختارًا لقرية برج أسامة في جبل الحص، وقالت المصادر إنه اختفى خلال موجة النزوح التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت المصادر أن “تحرير الشام” عينت العلي رئيسًا للمكتب الإغاثي جنوبي حلب، وكان يحصل على راتب شهري من اللجنة الاقتصادية التابعة لـ”الهيئة”.

يذكر أن حربا من نوع اخر تدور بين الفصائل الإسلامية المتشددة ، على خلفية السقوط المدوي للمناطق وعودتها للدولة الأم ، واتهامات فيما بينها بالخيانة والتقاعس عن “ النفير “ .

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