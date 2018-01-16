تويني يطالب بمنع عرض فيلم “بيروت” في لبنان

استهجن وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ “فيلم “​بيروت​” للمخرج برات أندرسون”، معتبراً أنه “عمل عدائي لبيروت والبيارتة و​لبنان​، فلا شبه لمدينتنا فيه ولا مقاربة سليمة البتة”.

واعتبر تويني، في تصريح له، أن “إظهار مدينتنا في هذا الشكل تشويه مقصود ومعلن لن نقبل به”، مطالباً وزير الثقافة ​غطاس خوري​ ورئيس المجلس البلدي ل​مدينة بيروت​ أيضاً بـ”دراسة إمكانية القيام بشكوى قضائية تمنع المخرج من استعمال عنوان الفيلم بسبب التشويه وسوء الاستخدام وتزوير الحقائق المتعمد دفاعاً عن بيروت الحبيبة مسقط رأسنا، هذه المدينة التي نمت من بضعة آلاف مواطن إلى ما يقارب مليون منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم”.

وشدد على أن “بيروت هي مدينة الوقار وسلامة العيش وحب الحياة”، مطالباً بـ”منع عرض هذا الفيلم في لبنان”، مشدداً على “ضرورة على القيام بجميع الاحتجاجات الفنية والشعبية المضادة التي تقف سداً منيعاً لتشويه سمعتنا في العالم كله”.