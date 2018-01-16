هذا ما أكده عون عن “الانتخابات النيابية”..

قال رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في كلمة له أمام أعضاء السلك الدبلوماسي في ​لبنان​ إلى “أنني أتقدّم منكم، ومن شعوبكم ودولكم وممَن تمثّلون، وأيضاً من عائلاتكم ومساعديكم، بأصدق التمنيّات أن يحمل هذا العام، الخير و​الأمن​ والازدهار، رغم كل التحديات”.

وأشار إلى “أننا شهدنا ​بيروت​ تستعيد فرحها وتغالب أزماتها وتأبى إلا أن تنشر البهجة والأمل؛ والفرح هو سمة الشعوب الحية التي تتخطى دوماً مصاعبها وتكمل طريقها بعزم وإقدام وثقة بالمستقبل”، متوجهاً بـ”الشكر من قداسة ​البابا​، الذي أبدى في خطابه أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى ​الكرسي الرسولي​، تفهماً كاملاً لوضع لبنان وتقديره للجهود التي بذلها بموضوع النازحين، مع تشديده على ضرورة عودتهم”.

وأفاد أن “​الحكومة​ التي ضمّت كل الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرساء وتأمين الإستقرار حتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يُغني الحياة الديمقراطية”، مؤكداً أنه “لا شك في أن إنجاز قانون انتخابات وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرة في ​تاريخ لبنان​، سيؤمن مزيداً من الاستقرار السياسي لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل، وأؤكد حرصي على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها”.