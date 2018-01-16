تسريبات سوتشي.. هذا ماسيحدث خلال المؤتمر!

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة، تسريبات حول من هم قادة المرحلة الانتقالية فيما بعد سوتشي، التسريبات شملت أيضاً الحديث عن تشكيل لجنة سياسية وعسكرية مشتركة مسبقاً ما بين الحكومة والمعارضة لم يتم التأكد من صحتها، وقد ضمت هذه اللجنة 49 شخصية سياسية وعسكرية مثيرة للجدل، والتي اعتبرها ناشطون كنوع من السخرية السياسية ولا صحة لها، في حين رآها البعض مجرد تسريبات تهدف خلق نوع من التشنج السياسي وإثارة البلبلة لإفشال ”مؤتمر الحوار الوطني“ في سوتشي قبل انطلاقه.

وتضم اللجنة السياسية وفق التسريبات 35 شخصية سياسية على رأسها ”فاروق الشرع، علي حيدر، نواف الراغب البشير، وائل الحلقي, حميد دهام، أحمد الجربا، عادل سفر، عماد خميس، وليد المعلم، محمد عبد الستار السيد، أحمد بدر الدين حسون، بشر يازجي، ريما القادري، وفيقة حسني، علي حمود، علي صدر الدين البيانوني، رياض الشقفة، أحمد عاصي، صالح مسلم، رياض درار، فاروق طيفور، سهير الأتاسي، أحمد رمضان، منى غانم، هيثم رحمة، فؤاد عليكو، خالد خوجة، مجد نيازي، مصطفى أوسو، عبدالإله الفهد، ريما فليحان، رياض الحسن، معاذ الخطيب، جورج صبرا، محمد حبش، نذير الحكيم، رياض سيف“.

بينما تضم اللجنة العسكرية 14 قائد عسكري هم ”العماد علي أيوب، اللواء جميل حسن، اللواء علي يونس، العميد سهيل الحسن، العميد علي محمد علي، العميد مناف طلاس، العميد مصطفى الشيخ، العميد أحمد رحال، العميد مثقال البطيش، العقيد عبد الباسط طويل، العقيد فاتح حسون، المقدم محمد بكور، الرائد ياسر عبد الرحيم، الرائد محمد علي الرحمون“.

يذكر أن ”مؤتمر الحوار الوطني“ في سوتشي الروسية سيعقد في التاسع والعشرين والثلاثين من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وسط رفض واسع من قبل شخصيات بارزة في المعارضة السورية، كانت قد أعلنت في بيانات سابقة ومظاهرات قامت بتنظيمها في بعض المدن السورية رفضها المشاركة في المؤتمر، الذي رحبت به بالمقابل الحكومة السورية في أكثر من مناسبة.

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