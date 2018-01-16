خليل يمدد مهلة تسديد “ضريبة الرواتب”

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه مهلة تسديد ضريبة الرواتب و​الأجور​ وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2017 لغاية 25/1/2018 ضمناً. كما أصدر خليل قراراً آخر مدّد بموجبه مهلة تأدية الضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الرابع من العام 2017، وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل، لغاية 31/1/2018 ضمناً.

وجاء في حيثيات القرارين انه “وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانوني، مدّدت المهل حتى هذين التاريخين”.